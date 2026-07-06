Viola come il mare 3 tra imprevisti e rivoluzioni | il nuovo ispettore di Rodrigo Guirao Diaz cambierà tutto

Da movieplayer.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cosa succede in Viola come il mare 3? Ecco le anticipazioni sulla trama di Francesca Chillemi e le novità sul cast e sul nuovo ispettore Massimo Paternò. Un incontro inatteso, un terremoto che cambia tutto. Viole come il mare 3 si prepara e tornare e sconvolgere le attese del proprio pubblico, da quanto abbiamo appreso all'Italian Showcase dell'Italian Global Series dedicato alla popolare fiction di Mediaset in cui sono intervenuti Francesca Chillemi e la new entry Rodrigo Guirao Díaz. Dopo il finale della seconda stagione, infatti, la serie di Canale 5 tornerà con una terza stagione che promette di essere una vera e propria rivoluzione emotiva per i personaggi e per i suoi spettatori. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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