Rodrigo Guirao Diaz è stato presentato come nuovo attore della serie Mediaset, con le prime foto ufficiali scattate insieme a Francesca Chillemi. Le immagini mostrano un'ottima sintonia tra i due attori, che sembrano già molto affiatati. La presenza di Diaz sostituisce Can Yaman, che aveva lasciato il cast in precedenza. La serie prosegue con nuovi sviluppi nel cast principale.

Rodrigo Guirao Diaz entra nel cast della serie Mediaset e dalle prime immagini con Francesca Chillemi sono già più affiatati che mai. Cosa cambia dopo l'uscita di scena di Can Yaman. Le prime foto ufficiali di Viola come il mare 3 hanno finalmente mostrato la nuova coppia della fiction Mediaset che tornerà in autunno su Canale 5: Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao Diaz. L'ingresso dell'attore argentino segna un cambiamento importante per la serie, che si prepara a voltare pagina dopo l'uscita di scena di Can Yaman. Il confronto con il passato è inevitabile, ma dalle prime dichiarazioni emerge la volontà di costruire qualcosa di nuovo, senza riproporre schemi già visti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Viola come il mare presenta Rodrigo Guirao Diaz: le prime foto ufficiali con Francesca Chillemi

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Francesca Chillemi, 'Viola riparte da un turbine di emozioni e di caos'. Nella terza stagione di Viola come il mare Rodrigo Guirao Diaz al posto di Can Yaman #ANSA x.com

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