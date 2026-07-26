Il Benevento ha vinto 2-0 contro l’Ostiamare nella quarta amichevole durante il ritiro di Cascia. La squadra neopromossa in Serie C è riuscita a mantenere il risultato favorevole in questa partita di preparazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Buona anche la quarta amichevole per il Benevento che nel ritiro di Cascia si è imposto 2-0 sull’Ostiamare, squadra neopromossa in Serie C. In grande spolvero Salvemini autore della doppietta decisiva. Esordio nel finale per l’ultimo acquisto Dalle Mura. Rivedi i momenti più significativi della vittoria dei giallorossi. L'articolo FOTOGALLERY Benevento-Ostiamare, gli scatti della quarta amichevole proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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