fotogallery benevento calvi tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto

Notizia in breve

Il Benevento ha affrontato il Calvi in un secondo allenamento congiunto, segnando 22 reti contro le 12 dell’Equipe Campania. La partita si è svolta prima del trasferimento nel ritiro di Cascia. La gara ha visto i giallorossi dominare con un ampio punteggio, consolidando la preparazione in vista delle prossime competizioni. La sfida ha rappresentato l’ultima amichevole prima di lasciare la sede di allenamento attuale.