FOTOGALLERY Benevento-Calvi tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto

Da anteprima24.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Benevento ha affrontato il Calvi in un secondo allenamento congiunto, segnando 22 reti contro le 12 dell’Equipe Campania. La partita si è svolta prima del trasferimento nel ritiro di Cascia. La gara ha visto i giallorossi dominare con un ampio punteggio, consolidando la preparazione in vista delle prossime competizioni. La sfida ha rappresentato l’ultima amichevole prima di lasciare la sede di allenamento attuale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il 12-0 all’Equipe Campania, il Benevento rifila 22 reti al Calvi nella seconda amichevole della stagione, l’ultima prima di trasferirsi nel ritiro di Cascia. Rivivi i momenti più significativi della sfida dell’ Antistadio Imbriani attraverso la nostra fotogallery: le immagini dei protagonisti, dei nuovi acquisti e dei circa 300 tifosi presenti sugli spalti.       L'articolo FOTOGALLERY Benevento-Calvi, tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Segui gli aggiornamenti su Benevento.

fotogallery benevento calvi tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto
© Anteprima24.it - FOTOGALLERY/ Benevento-Calvi, tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

FOTOGALLERY/ Benevento-Equipe Campania, tutti gli scatti del primo allenamento congiuntoIl Benevento ha disputato il primo allenamento congiunto della stagione, battendo l’Equipe Campania con un punteggio di 12-0.

Leggi anche: FOTO/ Benevento-Calvi 22-0, pioggia di gol: manita di Salvemini e Mignani

Argomenti più discussi: DOMANI AMICHEVOLE CON L'ASD CALVI, A PORTE APERTE; Benevento, domani alle 18 il test contro l’ASD Calvi: cancelli aperti dalle 17:30.

benevento calvi fotogallery benevento calvi tuttiBenevento, altra goleada in amichevole: il Calvi si arrende 22-0Seconda uscita stagionale e secondo festival del gol per il Benevento di Floro Flores. Dopo il largo successo ottenuto nella prima amichevole estiva, i giallorossi hanno travolto il Calvi, formazione ... sanniosport.it

Calvi tra i protagonisti dell'Appia DayTre eventi per l'evento in collaborazione con Coldiretti e coordinato da Confindustria Benevento Calvi. Anche Calvi è stata tra i protagonisti dell’edizione 2025 dell’Appia Day, la grande ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web