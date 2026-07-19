FOTOGALLERY Benevento-Calvi tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto
Il Benevento ha affrontato il Calvi in un secondo allenamento congiunto, segnando 22 reti contro le 12 dell’Equipe Campania. La partita si è svolta prima del trasferimento nel ritiro di Cascia. La gara ha visto i giallorossi dominare con un ampio punteggio, consolidando la preparazione in vista delle prossime competizioni. La sfida ha rappresentato l’ultima amichevole prima di lasciare la sede di allenamento attuale.
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo il 12-0 all’Equipe Campania, il Benevento rifila 22 reti al Calvi nella seconda amichevole della stagione, l’ultima prima di trasferirsi nel ritiro di Cascia. Rivivi i momenti più significativi della sfida dell’ Antistadio Imbriani attraverso la nostra fotogallery: le immagini dei protagonisti, dei nuovi acquisti e dei circa 300 tifosi presenti sugli spalti. L'articolo FOTOGALLERY Benevento-Calvi, tutti gli scatti del secondo allenamento congiunto proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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