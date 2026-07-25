FOTOGALLERY Benevento-Roma Primavera gli scatti dell’amichevole di Cascia

Il Benevento ha battuto 2-0 la Roma Primavera in un’amichevole a Cascia. È il terzo test stagionale per la squadra campana, che mostra un miglioramento nella condizione fisica e tecnica. La partita si è svolta nel pomeriggio e sono stati scattati diversi scatti fotografici dell’incontro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua a crescere la condizione del Benevento che questo pomeriggio ha superato 2-0 la Roma Primavera nel terzo test stagionale. Presenti al centro sportivo ‘Magrelli Active’ di Cascia, sede della seconda parte del ritiro della Strega, anche alcuni tifosi giallorossi che hanno seguito la squadra fino in Umbria. A bordo campo il presidente Vigorito e tutto lo staff. Prima giornata in giallorosso per Christian Dalle Mura, prelevato ieri dalla Juve Stabia. Il difensore oggi ha raggiunto i compagni ed ha svolto una seduta di lavoro personalizzata. Non è escluso un suo impiego domani quando è prevista una nuova amichevole contro l’Ostiamare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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