Il governo sta valutando misure come accise mobili e social card, con un possibile varo nei prossimi giorni. Il ministro ha sottolineato la necessità di agire con prudenza prima di annunciare le decisioni definitive.

Se c’è un governo che ha fatto di tutto per calmierare il prezzo dei carburanti ed evitare che i costi ricadano sul potere d’acquisto delle famiglie «quello è il governo Meloni». Lo dice Tommaso Foti, FdI, ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione. E «non lo dico solo io — è la risposta alle critiche di immobilismo dell’opposizione — ma i numeri, e anche i pareri di chi vive ogni giorno una situazione difficile non per responsabilità del governo ma per una crisi internazionale del tutto imprevedibile nel suo svolgimento». Non si può fare di più?«Quel che si può fare ancora lo faremo, penso nei prossimi giorni. Ma tutto va fatto con grande prudenza, perché ci troviamo in una contingenza complicata per cui nessuno può dire cosa accadrà tra tre giorni nello Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Foti: «Le misure allo studio? Accise mobili e social card. Il varo nei prossimi giorni, serve un po’ di prudenza»

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