Caro-benzina faccia a faccia tra Meloni e Giorgetti | Ipotesi accise mobili allo studio
Il governo sta valutando la possibilità di introdurre accise mobili sulla benzina, con un vertice a Palazzo Chigi tra il premier e il ministro competente. Durante l'incontro sono state discusse anche le proposte avanzate dall’opposizione. Nel frattempo, l’Unione consumatori segnala un incremento di un euro nel prezzo del gasolio rispetto a ieri, evidenziando un aumento immediato sui costi per i consumatori.
Il vertice a Palazzo Chigi per “approfondire le possibili iniziative da adottare”, compresa la proposta di Elly Schlein. L’Unione consumatori lancia l’allarme: “Il pieno di gasolio costa un euro in più rispetto a ieri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Caro carburanti, Meloni: «Valutiamo le accise mobili sulla benzina»
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Argomenti più discussi: Il paese reale contro la propaganda. Il Pd incalza Meloni sul caro carburanti; La benzina rincara, il governo monitora e basta. Giorgetti non ha soldi, valuteremo con le accise mobili.
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