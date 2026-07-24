Caro-benzina faccia a faccia tra Meloni e Giorgetti | Ipotesi accise mobili allo studio

Da repubblica.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo sta valutando la possibilità di introdurre accise mobili sulla benzina, con un vertice a Palazzo Chigi tra il premier e il ministro competente. Durante l'incontro sono state discusse anche le proposte avanzate dall’opposizione. Nel frattempo, l’Unione consumatori segnala un incremento di un euro nel prezzo del gasolio rispetto a ieri, evidenziando un aumento immediato sui costi per i consumatori.

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Il vertice a Palazzo Chigi per “approfondire le possibili iniziative da adottare”, compresa la proposta di Elly Schlein. L’Unione consumatori lancia l’allarme: “Il pieno di gasolio costa un euro in più rispetto a ieri”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Caro carburanti, Meloni: «Valutiamo le accise mobili sulla benzina»

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