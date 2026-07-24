Caro-benzina faccia a faccia tra Meloni e Giorgetti | Ipotesi accise mobili allo studio

Notizia in breve

Il governo sta valutando la possibilità di introdurre accise mobili sulla benzina, con un vertice a Palazzo Chigi tra il premier e il ministro competente. Durante l'incontro sono state discusse anche le proposte avanzate dall’opposizione. Nel frattempo, l’Unione consumatori segnala un incremento di un euro nel prezzo del gasolio rispetto a ieri, evidenziando un aumento immediato sui costi per i consumatori.