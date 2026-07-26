Formula 1 Norris domina in Ungheria | Antonelli terzo allunga nel Mondiale | Ferrari giù dal podio

Notizia in breve

Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, dominando la gara fin dal primo giro. È la dodicesima vittoria in carriera per il pilota della McLaren. Antonelli si è piazzato terzo, allungando nel campionato mondiale. La Ferrari è uscita dal podio, con la squadra che ha visto altri piloti chiudere oltre i primi. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni variabili, con Norris che ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.