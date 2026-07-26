Formula 1 Norris domina in Ungheria | Antonelli terzo allunga nel Mondiale | Ferrari giù dal podio
Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, dominando la gara fin dal primo giro. È la dodicesima vittoria in carriera per il pilota della McLaren. Antonelli si è piazzato terzo, allungando nel campionato mondiale. La Ferrari è uscita dal podio, con la squadra che ha visto altri piloti chiudere oltre i primi. La gara si è svolta su un circuito caratterizzato da condizioni variabili, con Norris che ha mantenuto il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.
Lando Norris ritrova il successo trionfando nel Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Il pilota della McLaren, dopo un sabato perfetto, domina anche la domenica di gara sin dal primo giro, assicurandosi la sua dodicesima vittoria in carriera. Nonostante le difficoltà dimostrate venerdì, Max Verstappen (Red Bull) si conferma un fuoriclasse indiscusso e centra uno splendido quanto inaspettato secondo posto. Terza piazza per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) che, partito dalla settima casella, ottiene il massimo risultato possibile allungando ulteriormente in testa al Mondiale nei confronti dei rivali. La Ferrari perde una grande occasione e resta giù dal podio: Charles Leclerc, scattato dalla seconda casella, chiude quarto davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, che paga 5" di penalità. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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