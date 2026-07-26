Il britannico della McLaren precede Max Verstappen e il pilota italiano della Mercedes. Leclerc chiude quarto davanti a Hamilton, penalizzato di cinque secondi nel finale. Lando Norris conquista il Gran Premio d’Ungheria 2026. Il pilota britannico della McLaren, partito dalla pole position, si è imposto oggi, domenica 26 luglio, sul circuito dell’Hungaroring, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli. Un risultato importante per Norris, capace di trasformare il miglior tempo ottenuto nelle qualifiche nella vittoria sul tracciato ungherese. Kimi Antonelli completa il podio con la Mercedes e consolida il primato nella classifica del Mondiale piloti. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - F1, Norris vince il GP d’Ungheria: Antonelli terzo e sempre leader, Ferrari fuori dal podio

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F1 Belgium Grand Prix - Kimi Antonelli WINS! | Charles Leclerc 2nd And Max Verstappen 3rd!

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