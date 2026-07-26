formula 1 le foto del gp di ungheria

Lando Norris mantiene la pole e vince il Gran Premio di Ungheria, con Max Verstappen e Andrea Antonelli che completano il podio. Lewis Hamilton è stato penalizzato durante la gara.

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F1, Ferrari domina le libere del GP di Ungheria: il commento di Vasseur

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