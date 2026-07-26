Formula 1 le foto del Gp di Ungheria
Lando Norris mantiene la pole e vince il Gran Premio di Ungheria, con Max Verstappen e Andrea Antonelli che completano il podio. Lewis Hamilton è stato penalizzato durante la gara.
Lando Norris si conferma dopo la pole con una splendida gara, Verstappen e Antonelli chiudono il podio. Hamilton penalizzato. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Segui gli aggiornamenti su Formula 1.
F1, Ferrari domina le libere del GP di Ungheria: il commento di Vasseur
Notizie e thread social correlati
Formula 1, oggi le qualifiche del GP Ungheria: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari sfida Mercedes per la poleLe qualifiche del GP Ungheria di Formula 1 si tengono oggi all’Hungaroring di Budapest.
Formula 1, Antonelli rilancia la sfida! Tutto sul GP del Belgio e sull’UngheriaDopo aver vinto nel GP del Belgio, Andrea Kimi Antonelli si prepara per il prossimo appuntamento in Ungheria.
Temi più discussi: Foto - F1, GP Ungheria 2026: Ferrari da sogno nelle libere; La foto che porta fortuna in Ungheria: ci prova anche Antonelli; Le gomme per il GP Ungheria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1; F1: il Gran premio di Ungheria per immagini mentre partono le qualifiche.
Carlos #Sainz potrebbe aver deciso il GP d'Ungheria Segui la cronaca LIVE ? wp.me/p9osFi-1Dsy #F1 #HungarianGP Se non vedi correttamente la foto, segui @F1inGeneraleIT su Telegarm x.com
Lando Norris ha colto la pole del GP d’#Ungheria, battendo le due #Ferrari. #Hamilton è secondo davanti a Leclerc, ma a rischio penalità per un episodio di cui è stato colto di sorpresa dopo una svista del box... #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno facebook
Charles Leclerc e Alexandra Saint Mleux aspetterebbero il primo figlio: le foto dal GP d'UngheriaIl campione di Formula1 Charles Leclerc e la moglie Alexandra Saint Mleux aspetterebbero il primo figlio. La coppia non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma durante il weekend del Gran Pre ... elle.com
Formula 1 diretta Gp Ungheria: le posizioni della Ferrari e di AntonelliNorris dalla pole, mentre Lewis e Kimi hanno dovuto fare i conti con la penalità: gli aggiornamenti in tempo reale ... tuttosport.com
Formula 1, il punto di martedì 21 luglio 2026: tra ritorni e debutti reddit