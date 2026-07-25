Formula 1 oggi le qualifiche del GP Ungheria | orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming Ferrari sfida Mercedes per la pole

Le qualifiche del GP Ungheria di Formula 1 si tengono oggi all’Hungaroring di Budapest. Ferrari e Mercedes si contendono la prima posizione in vista della gara di domani. Gli orari di trasmissione sono su TV8 e Sky, con possibilità di streaming in diretta. Segui gli aggiornamenti in tempo reale.

Le qualifiche del GP Ungheria di Formula 1: Ferrari e Mercedes si sfidano per la pole della gara di domani all'Hungaroring di Budapest. Segui gli aggiornamenti in tempo reale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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