La Formula 1 entra in una delle settimane più importanti della stagione. Dopo il trionfo di Andrea Kimi Antonelli nel Gran Premio del Belgio, il Mondiale si prepara a vivere l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il GP d’Ungheria, un weekend che potrebbe indirizzare la seconda parte del campionato. La vittoria di Spa ha rilanciato il giovane talento italiano dopo alcune gare difficili, mentre team come Ferrari, Mercedes, McLaren e Red Bull sono chiamati a trovare le ultime risposte prima dello stop di agosto, periodo fondamentale per sviluppi tecnici e strategie in vista della ripresa del Mondiale. Nella nuova puntata di Motor... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Formula 1, Antonelli rilancia la sfida! Tutto sul GP del Belgio e sull'Ungheria

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