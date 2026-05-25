Formula 1 Gp Canada | Antonelli trionfa davanti ad Hamilton Ferrari e Verstappen Quarto Leclerc con l’altra rossa

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. In gara, ha preceduto Lewis Hamilton e Max Verstappen. Charles Leclerc, su un'altra vettura Ferrari, si è piazzato quarto. Durante la corsa, il leader della classifica mondiale, George Russell, è stato costretto al ritiro a metà gara a causa di un problema tecnico. Antonelli ha aumentato il vantaggio in classifica a 43 punti.