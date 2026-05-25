Formula 1 Gp Canada | Antonelli trionfa davanti ad Hamilton Ferrari e Verstappen Quarto Leclerc con l’altra rossa
Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Canada di Formula 1, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. In gara, ha preceduto Lewis Hamilton e Max Verstappen. Charles Leclerc, su un'altra vettura Ferrari, si è piazzato quarto. Durante la corsa, il leader della classifica mondiale, George Russell, è stato costretto al ritiro a metà gara a causa di un problema tecnico. Antonelli ha aumentato il vantaggio in classifica a 43 punti.
MONTREAL (CANADA) – Kimi Antonelli vince anche il Gp del Canada di Formula 1 e ottiene la quarta vittoria consecutiva, aumentando il vantaggio in vetta alla classifica mondiale a +43 sul compagno di squadra George Russell, costretto al ritiro attorno a metà gara per un problema tecnico mentre si trovava in testa. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton e la Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio l’altra rossa di Charles Leclerc. Gara da dimenticare per la McLaren, che ha tentato senza fortuna l’azzardo di iniziare la gara con le gomme intermedie. Lando Norris si è ritirato, Oscar Piastri è finito fuori dalla zona punti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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