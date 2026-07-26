Lando Norris della McLaren ha vinto il Gran Premio di Ungheria 2026 di Formula 1, dopo aver ottenuto la pole position e aver concluso la gara al primo posto. Verstappen e Antonelli sono arrivati rispettivamente secondo e terzo. Norris ha mantenuto la testa durante tutta la corsa, senza essere superato. La gara si è svolta su un circuito tradizionale, con condizioni di tempo stabili.

Trionfo del campione del mondo Lando Norris (McLaren) nel Gp Ungheria 2026 di Formula 1. Weekend perfetto per Norris che dopo la pole position di sabato conquista anche la gara. Il pilota della McLaren ha tagliato il traguardo davanti a Max Verstappen (Red Bull) e all’attuale leader della classifica piloti Kimi Antonelli (Mercedes). Quarta e quinta le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Norris: “Felice di essere tornato, continuare così”. “Oggi avevo una bellissima macchina da guidare, mi sono sentito in fiducia, è stata una grande gara”. Così Lando Norris, pilota della McLaren, dopo aver vinto il Gran Premio di Ungheria. “Sono felice di essere tornato – ha proseguito – voglio credere che possiamo continuare così. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Formula 1, Gp Ungheria 2026: trionfo Norris davanti a Verstappen e Antonelli

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