Formia Estate 2026 otto serate gratuite all’Arena Vitruvio | il programma completo

Dal 11 al 23 agosto, l’Arena Vitruvio di piazza Aldo Moro ospiterà otto serate gratuite dedicate a comicità, teatro e musica. La rassegna, parte di Formia Estate 2026, si svolgerà nel mese di agosto e coinvolgerà diverse esibizioni nel corso delle serate. L’evento si svolge all’interno del programma estivo della città, con spettacoli programmati nello spazio pubblico dell’arena. La manifestazione è aperta al pubblico senza costi di ingresso.

Formia, 26 luglio 2026 – Formia Estate 2026 accende agosto con un cartellone che mette insieme comicità, teatro e musica. Dal’11 al 23 agosto, l’Arena Vitruvio di piazza Aldo Moro diventerà il cuore degli spettacoli estivi della città. Formia Estate 2026, il programma dall’11 al 23 agosto. Il primo appuntamento è in programma l’11 agosto con Nello Iorio. Il giorno successivo, il 12 agosto, sarà la volta di Peppe Barra, interprete capace di attraversare teatro, musica e tradizione popolare con una cifra immediatamente riconoscibile. Il 13 agosto spazio alla comicità di Simone Schettino. Il 14 agosto saliranno sul palco I Ditelo Voi, trio noto per una comicità rapida, surreale, costruita sul ritmo e sull’intesa. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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