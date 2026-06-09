L'Arena Francesca da Rimini ospiterà 15 serate tra musica e spettacoli durante l'estate 2026. La programmazione prevede diversi generi musicali, anche se i dettagli specifici non sono stati comunicati. La Fondazione Isal integrerà la ricerca sociale nelle iniziative, collaborando con gli organizzatori per analizzare l'impatto e l'affluenza degli eventi.

? Punti chiave? In Breve Sgr Live illumina l’Arena Francesca da Rimini con quindici serate di musica e spettacolo dal 16 giugno al 31 agosto. Il Gruppo Sgr riprende il protagonismo nel cuore del centro storico di Rimini con la quinta edizione del palinsesto Sgr Live, che animerà l’Arena Francesca da Rimini tra il 16 giugno e il 31 agosto 2026. Il programma, curato insieme a Federico Mecozzi, prevede quindici appuntamenti dedicati a una vasta gamma di generi musicali, spaziando dai tributi ai grandi artisti della storia della musica fino all’operetta e ai musical. Oltre all’intrattenimento, ogni serata offrirà l’opportunità di incontrare un desk della Fondazione Isal, attivo per informare sulle attività di ricerca, il sostegno alle persone che affrontano il dolore, la comunicazione sociale e la formazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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