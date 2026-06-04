Mercoledì del cuore 2026 il programma completo delle 5 serate in centro storico

Mercoledì del cuore 2026 prevede cinque serate nel centro storico con oltre cento eventi. Il programma include iniziative distribuite su diverse giornate, con dettagli specifici per ogni sera. Le attività sono concentrate in varie location del centro, coinvolgendo diverse tipologie di spettacoli e intrattenimenti. La manifestazione si svolgerà nel corso di più serate, offrendo un calendario ricco di eventi per i partecipanti.

Tante iniziative, oltre cento eventi, nel programma dei ‘Mercoledì del cuore’. Ecco il programma giorno per giorno.Mercoledì 17 giugno: Anni ‘50 e ’60(Via Regnoli, Via Filergiti, Largo de Calboli, Via Cignani)Un'immersione nel Rock and Roll e nello Swing con la scuola Bayla. La zona sarà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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