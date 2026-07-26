Fondi per il nuovo Bufalini In arrivo altri 38 milioni Gara d’appalto nel 2026

Sono stati approvati altri 38 milioni di euro per il nuovo ospedale Bufalini. La gara d’appalto è prevista nel 2026. Nel piano di investimenti di Inail destinato all’edilizia sanitaria in Emilia-Romagna sono stati stanziati oltre 667 milioni di euro. La Conferenza Stato-Regioni ha approvato l’intesa sullo schema di decreto del Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel settore sanitario.

Oltre 667 milioni di euro nel piano degli investimenti Inail destinati all’ edilizia sanitaria in Emilia-Romagna. La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera all’intesa sullo schema di decreto nell’ambito del Programma di investimento per iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria. Il provvedimento, per oltre 6,9 miliardi di euro, assegna risorse aggiuntive e ne conferma di attese, sottoforma di investimenti, ad alcune Regioni, tra cui l’Emilia-Romagna, alla quale sono destinati interventi per 667,2 milioni di euro per il potenziamento e l’ammodernamento della rete ospedaliera e dei servizi regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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