Quattro milioni in più per l' ospedale di Borgomanero | a giugno la gara d' appalto per il nuovo padiglione

A giugno sarà avviata la gara d’appalto per la costruzione del nuovo padiglione dell’ospedale di Borgomanero, che riceve altri quattro milioni di fondi dalla Regione Piemonte. I fondi sono stati destinati all’ampliamento della struttura sanitaria, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alla popolazione locale. La ripartizione dei finanziamenti si inserisce in un piano più ampio di investimenti nel settore sanitario nella regione.

Dalla Regione Piemonte altri 4 milioni per la realizzazione del nuovo padiglione dell'ospedale di Borgomanero.Su proposta dell'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, la Giunta Cirio ha infatti deliberato l'integrazione della spesa regionale per la dotazione di arredi e attrezzature per.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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