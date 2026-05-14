Sottopasso Cospea 5 aziende in gara per l’appalto da 2,1 milioni
Cinque aziende locali hanno presentato offerte per l’appalto da 2,1 milioni di euro relativo al sottopasso di Cospea. La gara è attualmente in fase di valutazione e si attende la formazione della commissione tecnica che analizzerà i progetti presentati. La selezione delle aziende avverrà secondo le procedure previste, senza ancora essere stati annunciati i nomi dei componenti della commissione.
? Domande chiave Quali aziende locali si contendono l'appalto per il sottopasso?. Chi comporrà la commissione tecnica incaricata di valutare i progetti?. Come influirà la nuova variante sulla viabilità tra Terni e provincia?. Quando inizieranno concretamente i lavori dopo la scelta dell'impresa?.? In Breve Commissione tecnica guidata da Piero Giorgini valuta i progetti presentati.. Aziende di Todi, Orvieto, Monterotondo, Aquino e Capistrello in gara.. Intervento mira a decongestionare i flussi tra Terni e provincia.. Criterio di selezione basato sull'offerta economicamente più vantaggiosa.. Cinque aziende hanno presentato le loro offerte per l’appalto da 2,1 milioni di euro destinato alla seconda fase del sottopasso di Cospea a Terni.🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Rifiuti, gara Aro Br1 Ovest, aggiudicata gara: appalto da oltre 174 milioni di euro
Leggi anche: Rifiuti, Aro Br1 Ovest, aggiudicata gara: appalto da oltre 174 milioni di euro