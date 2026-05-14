Sottopasso Cospea 5 aziende in gara per l’appalto da 2,1 milioni

Cinque aziende locali hanno presentato offerte per l’appalto da 2,1 milioni di euro relativo al sottopasso di Cospea. La gara è attualmente in fase di valutazione e si attende la formazione della commissione tecnica che analizzerà i progetti presentati. La selezione delle aziende avverrà secondo le procedure previste, senza ancora essere stati annunciati i nomi dei componenti della commissione.

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