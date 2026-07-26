È ancora la sanità il primo terreno di scontro, legato anche (ma non solo) all’autonomia differenziata. Mentre la Puglia (così come probabilmente la Campania, guidata dal presidente Roberto Fico) prepara il ricorso alla Corte costituzionale contro le pre-intese di Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria approvate dal Parlamento e continua a chiedere strumenti di perequazione per evitare l'allargamento del divario tra Nord e Sud, il Governo porta in Conferenza Stato-Regioni il decreto che ripartisce 1 miliardo e 266 milioni di euro destinati all'edilizia sanitaria. In questo caso, risorse a fondo perduto. Per essere chiari, si tratta... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Fondi per gli ospedali, alla Puglia 114 milioni: si riaccende la sfida Nord-Sud

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