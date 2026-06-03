Disabilità e scuola il divario Nord-Sud si allarga | al Nord più ritardi e docenti non specializzati al Sud barriere e isolamento
Al Nord, molte scuole registrano ritardi nell’inclusione di studenti con disabilità e mancano docenti specializzati. Al Sud, invece, le barriere architettoniche e l’isolamento degli studenti con bisogni educativi specifici sono più diffusi, creando ostacoli all’accesso e alla partecipazione. Il rapporto Istat evidenzia come queste differenze tra le regioni si siano accentuate nel tempo.
Il Rapporto Istat sull’inclusione scolastica non racconta solo una fotografia nazionale, ma mette in luce profonde differenze tra le ripartizioni geografiche. Le disparità, emergenti dalla pubblicazione redatta dall’istituto di statistica, non seguono sempre lo stereotipo “Nord più avanti, Sud indietro”: in alcuni ambiti il Mezzogiorno fa meglio, in altri peggio. Al Nord, il 26% degli insegnanti di sostegno viene assegnato in ritardo rispetto all’inizio dell’anno (contro il 18% del Sud). Peggio ancora: la quota di docenti non specializzati al Nord è del 32%, tre volte superiore a quella del Mezzogiorno (11%). Un paradosso solo apparente, legato alla maggiore difficoltà del Nord di attrarre personale specializzato in un mercato del lavoro più competitivo e con costo della vita più alto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Notizie e thread social correlati
Povertà scende al 22,6%: il divario Nord-Sud resta drammaticoNel 2025, la povertà in Italia si attesta al 22,6%, con circa 13 milioni di persone a rischio di esclusione sociale.
Tari in Italia, riciclo in crescita ma al Sud si paga 90 euro in più rispetto al NordIn Italia, la raccolta differenziata e il riciclo sono in aumento, ma le famiglie del Sud pagano circa 90 euro in più all’anno rispetto a quelle del...
Temi più discussi: Sostegno: al Nord ci sono più cattedre, ma meno ore per gli studenti rispetto al Sud; L’inclusione scolastica vacilla: per l’Istat 18mila studenti disabili sono senza sostegno (di A. Dozio); Sostegno, Gilda: alunni con disabilità in aumento del 65% in dieci anni. Il 27% dei docenti non è specializzato [Analisi Istat-Gilda]; Istat: il 22% dei docenti di sostegno è senza specializzazione.
Eboli, proposta per spiagge inclusive nel nuovo bando balneare: accessibilità e assistenza per persone con disabilità in tutti i lidi. Maria Vita Della Monica #Eboli #disabilità #spiagge #SudTv #localevent facebook
Ho 28 anni e non ho la patente, la gente continua a rompermi il cazzo. reddit
Disabilità e scuola, solo il 40% degli edifici è a normaNelle scuole italiane le barriere architettoniche continuano a rappresentare un ostacolo concreto per migliaia di studenti con disabilità ... blitzquotidiano.it
Gite con pernottamento: solo il 59% degli alunni con disabilità partecipa, al Sud crolla al 46%. Attività extrascolastiche ferme al 49%. I dati ISTATNon basta avere un insegnante di sostegno o un Piano educativo individualizzato. La vera sfida dell’inclusione si gioca nelle ore trascorse in classe, nelle gite, in palestra, nei laboratori. orizzontescuola.it