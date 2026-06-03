Disabilità e scuola il divario Nord-Sud si allarga | al Nord più ritardi e docenti non specializzati al Sud barriere e isolamento

Notizia in breve

Al Nord, molte scuole registrano ritardi nell’inclusione di studenti con disabilità e mancano docenti specializzati. Al Sud, invece, le barriere architettoniche e l’isolamento degli studenti con bisogni educativi specifici sono più diffusi, creando ostacoli all’accesso e alla partecipazione. Il rapporto Istat evidenzia come queste differenze tra le regioni si siano accentuate nel tempo.