Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha destinato 114 milioni di euro a 18 interventi in Calabria, mentre in Sicilia sono stati finanziati 158 progetti per un totale di 709 milioni. Questi fondi sono stati assegnati nell'ambito di un piano urgente per risolvere l'emergenza acqua. Le risorse coprono lavori di miglioramento delle reti idriche e infrastrutture di approvvigionamento.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato 18 interventi in Calabria per un importo totale di 114 milioni. Ben più consistente l'investimento per la Sicilia dove gli interventi finanziati sono 158 per un importo totale di 709 milioni. E’ quanto emerso nel corso della cabina di regia sulla crisi idrica, convocata questa mattina dal ministro Salvini. «Nel corso dei lavori - fa sapere un comunicato del ministero - si è illustrato lo stato di attuazione del programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, articolato in 733 interventi per un finanziamento complessivo superiore a 6 miliardi. Fotografata anche la... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Emergenza acqua, maxi piano del Mit: assegnati 709 milioni alla Sicilia e 114 alla Calabria

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