Fondi di magazzino madi qualità | non solo Harden e DeRozan è caccia allo svincolato

A fine luglio, molti giocatori svincolati sono ancora senza squadra o rinnovo. Oltre a Harden e DeRozan, ci sono altri nomi ancora senza contratto. LeBron James ha già trovato una nuova squadra, ma la lista degli atleti in cerca di una sistemazione si allunga. La finestra di mercato resta aperta, e le trattative continuano. Le squadre cercano rinforzi, mentre i giocatori aspettano offerte ufficiali per definire il loro futuro.

LeBron ha trovato squadra, ora chi resta da piazzare? Siamo ormai a fine luglio, ma sono parecchi i “nomi” tra gli svincolati ancora alla ricerca di una nuova maglia o di un sontuoso rinnovo di contratto. Tra i veterani spiccano James Harden, DeMar DeRozan e Russell Westbrook, ma ci sono pure giovani rampanti come Jalen Duren, Peyton Watson, Ben Mathurin e Jonathan Kuminga. Più una suggestione europea, il croato Mario Hezonja, intenzionato a tornare in America. Ecco dove possono finire. Il centro 22enne è impegnato in un braccio di ferro con Detroit. Lui vuole una cascata di milioni di dollari, i Pistons hanno il timore di esagerare, rompendo il salvadanaio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fondi di magazzino ma...di qualità: non solo Harden e DeRozan, è caccia allo svincolato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I fondi europei non sono solo carta, dall’agricoltura biologica allo spazio, le storie di chi ha realizzato i propri progetti – VideoUn video mostra persone che hanno utilizzato i fondi europei per realizzare progetti concreti, dall’agricoltura biologica allo spazio.

Darmian, uno svincolato di lusso per... l'Inter e non solo: "Gioco ancora, di certo in Italia"Matteo Darmian, 36 anni, è attualmente senza contratto e disponibile a giocare ancora.

Argomenti più discussi: Puglia Moltiplica: il nuovo Piano di azione per la crescita del sistema impresa; Riqualificazione ospedale le Scotte di Siena, i fondi del magazzino dirottati sui nuovi parcheggi: Sono la priorità; Manovra estiva, ecco tutti i fondi ai Comuni in Fvg: Priorità a scuole e impianti sportivi; Contributi a Fondo Perduto 2026: Come Funzionano e Requisiti.

...molto sofisticati, che riguardano la difesa aerea e altri sistemi avanzati e rari. Di nuovo. Il giochino è finito; ovvero, il tempo in cui potevamo permetterci di mandare fondi di magazzino è finito. Ora occorre mandare aiuti 'veri'. Appunto... FINE x.com

Fondi di magazzino ma... di qualità: non solo Harden e DeRozan, è caccia allo svincolatoTra i nomi che si devono ancora accasare emergono veterani e giocatori interessanti come Peyton Watson ... msn.com

Aiutare aon piazo ecc reddit