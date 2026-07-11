Darmian uno svincolato di lusso per l' Inter e non solo | Gioco ancora di certo in Italia

Matteo Darmian, 36 anni, è attualmente senza contratto e disponibile a giocare ancora. Con un fisico integro e grande duttilità, è considerato un professionista di alto livello. Le sue caratteristiche lo rendono appetibile non solo per l'Inter, ma anche per altri club in Italia. Darmian ha dichiarato di voler continuare a giocare, mantenendo l’obiettivo di rimanere nel campionato italiano.

Trentasei anni, fisico integro, massima duttilità, esempio di professionalità eccelsa: ma siamo proprio sicuri che Matteo Darmian non possa ancora far comodo all'Inter, squadra con la quale nelle ultime sei stagioni ha vinto nove trofei (tre scudetti, tre Coppe Italia, tre Supercoppe italiane), vestendo pure la fascia di capitano prima di svincolarsi lo scorso fine giugno? Una forzatura, forse. Non proprio un azzardo, specie ora che l'Inter stessa è alla ricerca di difensori ed esterni di fascia e pure il trasferimento in nerazzurro di Khalaili pare in dubbio per motivi di salute non meglio specificati., Un interrogativo che Bruno Longhi ha sottoposto allo stesso Darmian nel corso di una lunga intervista per la trasmissione Apericalcio: "Sinceramente non so quale possa essere il mio futuro" ha risposto l'esterno azzurro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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