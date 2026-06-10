I fondi europei non sono solo carta dall’agricoltura biologica allo spazio le storie di chi ha realizzato i propri progetti – Video

Da open.online 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video mostra persone che hanno utilizzato i fondi europei per realizzare progetti concreti, dall’agricoltura biologica allo spazio. Si vedono imprenditori e cittadini che raccontano come hanno ricevuto finanziamenti e li hanno impiegati per avviare attività o migliorare servizi. Le storie sono accompagnate da immagini di campi coltivati, laboratori e strutture innovative, evidenziando l’uso pratico dei fondi stanziati dall’Unione Europea.

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Si sente spesso parlare di fondi stanziati dall’ Unione Europea, come il Next Generation EU o il PNRR, e dei benefici che possono portare ai cittadini dei suoi 27 Stati membri. Più difficile, però, è immaginarsi casi concreti di un loro utilizzo ed entrare a contatto con storie che testimoniano il loro effetto. Per questo oggi, in occasione del lancio della Campagna di Comunicazione della Commissione Europea, dal titolo “Il Bilancio europeo: Più forti insieme “, sono state raccontate le storie di Sara Tognato, con la sua cooperativa sociale Caresà in provincia di Padova, e di Edoardo Bruno, con l’azienda Argotec per cui lavora. Fondi Ue e i loro ambiti di impiego. 🔗 Leggi su Open.online

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