I fondi europei non sono solo carta dall’agricoltura biologica allo spazio le storie di chi ha realizzato i propri progetti – Video

Notizia in breve

Un video mostra persone che hanno utilizzato i fondi europei per realizzare progetti concreti, dall’agricoltura biologica allo spazio. Si vedono imprenditori e cittadini che raccontano come hanno ricevuto finanziamenti e li hanno impiegati per avviare attività o migliorare servizi. Le storie sono accompagnate da immagini di campi coltivati, laboratori e strutture innovative, evidenziando l’uso pratico dei fondi stanziati dall’Unione Europea.