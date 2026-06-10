I fondi europei non sono solo carta dall’agricoltura biologica allo spazio le storie di chi ha realizzato i propri progetti – Video
Un video mostra persone che hanno utilizzato i fondi europei per realizzare progetti concreti, dall’agricoltura biologica allo spazio. Si vedono imprenditori e cittadini che raccontano come hanno ricevuto finanziamenti e li hanno impiegati per avviare attività o migliorare servizi. Le storie sono accompagnate da immagini di campi coltivati, laboratori e strutture innovative, evidenziando l’uso pratico dei fondi stanziati dall’Unione Europea.
Si sente spesso parlare di fondi stanziati dall’ Unione Europea, come il Next Generation EU o il PNRR, e dei benefici che possono portare ai cittadini dei suoi 27 Stati membri. Più difficile, però, è immaginarsi casi concreti di un loro utilizzo ed entrare a contatto con storie che testimoniano il loro effetto. Per questo oggi, in occasione del lancio della Campagna di Comunicazione della Commissione Europea, dal titolo “Il Bilancio europeo: Più forti insieme “, sono state raccontate le storie di Sara Tognato, con la sua cooperativa sociale Caresà in provincia di Padova, e di Edoardo Bruno, con l’azienda Argotec per cui lavora. Fondi Ue e i loro ambiti di impiego. 🔗 Leggi su Open.online
Au cœur de Gaza : le quotidien des Civils face à la guerre - Documentaire Géopolitique - RTS
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: ‘Vietato arrendersi’, il libro che raccoglie le storie di chi ha messo in gioco la vita per conquistare i propri diritti
Mettere in ordine i propri beni non è solo una questione di spazio, ma un immenso regalo di libertà per chi amiamo. Come la filosofia svedese della "pulizia consapevole" aiuta a non lasciare pesi ai figliIn Svezia, esiste una parola, Döstädning, che si riferisce a una pratica conosciuta come \
Temi più discussi: Budapest sblocca i fondi europei congelati. Ma per non perderli dovrà accelerare le riforme; La metamorfosi dei fondi europei dallo sviluppo alla spesa elettorale; Lotta alla povertà? Bene, ma buoni propositi e taglio di fondi non vanno insieme; Come Vincere un Bando Europeo 2026: Strategia per PMI.
Il governo chiede flessibilità all’ #Ue, per l’ #energia, avendo più soldi da spendere che capacità di farlo e fondi europei per le regioni non utilizzati. Chiede di potere fare debito laddove non sa fare investimenti e protegge le rendite energetiche italoitaliane. x.com
Ci risiamo. L’economia va male e il governo Meloni torna a prendersela con l’Europa. Ma il patto di stabilità l’ha firmato Giorgetti. E se siamo ultimi per crescita nell’Unione non è di certo colpa di Bruxelles. Anzi, l’unica crescita è dovuta proprio ai fondi europei. facebook
Bruno (Argotec): Fondi Ue decisivi per innovazione e progetti Iride'I fondi europei hanno rappresentato un elemento chiave per lo sviluppo di progetti ad alto contenuto tecnologico nel settore aerospaziale, contribuendo in modo significativo alla realizzazione di pro ... adnkronos.com
L'Ue scrive ai 27, 'usate i fondi della Coesione per l'energia'Ursula von der Leyen lo aveva detto alcuni giorni fa, Raffaele Fitto lo ha scritto nero su bianco: contro la crisi energetica i Paesi membri potranno usare i fondi della Coesione. ansa.it