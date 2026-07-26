Un quindicenne è morto dopo essere stato folgorato al luna park nel giorno del 16 luglio. Il giovane si trovava in Liguria, dove è stato colpito da una scarica elettrica mentre si trovava sul Calciometro. Il collaudatore dell’attrazione era già sotto inchiesta per altri controlli. La famiglia ha annunciato che il funerale si terrà nel prossimo giorno. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente e verificando eventuali responsabilità.

SARONNO Sarà domani il giorno del cordoglio per Alessio Colletti, il quindicenne saronnese folgorato il 16 luglio in Liguria sul Calciometro del luna park. L’ultimo saluto si terrà alle 15,30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo, a Saronno. Il via libera è arrivato dopo lo svolgimento, venerdì, dell’esame autoptico. Ieri il rientro in città per l’ultimo abbraccio di familiari, amici, compagni di scuola e tesserati della squadra di calcio Amor Sportiva, di cui Alessio era capitano. Per conoscere gli esiti dell’autopsia occorreranno 60 giorni. Alessio Colletti era in vacanza a Spotorno, nel Savonese, ospite dei genitori di un amico. Al luna park ha deciso di provare il Calciometro, attrazione ideata per misurare la potenza del tiro, ma è stato investito da una violenta scarica elettrica non appena entrato in contatto con la struttura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Folgorato al luna park. Il collaudatore era già sotto inchiesta

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