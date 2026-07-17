Spotorno 15enne morto folgorato al luna park | ipotesi di cortocircuito parco giochi chiuso e sotto sequestro - VIDEO
Un ragazzo di 15 anni è deceduto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre giocava al punching ball in un luna park. È stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, dove è morto poco dopo. Le autorità hanno disposto la chiusura dell’impianto e avviato accertamenti, ipotizzando un cortocircuito come causa dell’incidente. Il parco giochi è sotto sequestro.
Il ragazzo, colpito da una scarica elettrica mentre giocava al punching ball nel luna park di Spotorno, è morto all’ospedale San Paolo di Savona. Disposti la chiusura dell’impianto e gli accertamenti sul caso Un ragazzo di 15 anni è morto a Spotorno (Savona). Il giovane è rimasto folgorato me. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park, l'ipotesi del corto circuito
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Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno mentre gioca con un punching ball, l'ipotesi del corto circuito. Sequestrato il parco giochiUn ragazzo di 15 anni è morto folgorato al luna park di Spotorno mentre giocava con un punching ball.
Morto al Luna Park di Spotorno folgorato da scarica elettrica, sembra che il 15enne fosse vicino al tirapugniUn ragazzo di 15 anni è morto al Luna Park di Spotorno dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica.
Temi più discussi: Spotorno, tragedia al luna park: 15enne muore folgorato mentre gioca al Tira pugni; Tragedia al luna park di Spotorno: 15enne muore folgorato; Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park di Spotorno; Aldo Montano, come sta oggi dopo la corsa in ospedale per lo choc anafilattico.
Un giovane 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato nel luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Come segnala il quotidiano La Repubblica, la tragedia si è consumata nella giornata di ieri, 16 luglio, quando erano circa le 23. La polizia lo x.com
15enne folgorato al luna park di Spotorno: al via un'inchiesta, su tutta l'area chiusura totale. Leggi: https://to.news/wKui facebook
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