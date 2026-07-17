Spotorno 15enne morto folgorato al luna park | ipotesi di cortocircuito parco giochi chiuso e sotto sequestro - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ragazzo di 15 anni è deceduto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre giocava al punching ball in un luna park. È stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, dove è morto poco dopo. Le autorità hanno disposto la chiusura dell’impianto e avviato accertamenti, ipotizzando un cortocircuito come causa dell’incidente. Il parco giochi è sotto sequestro.

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Il ragazzo, colpito da una scarica elettrica mentre giocava al punching ball nel luna park di Spotorno, è morto all’ospedale San Paolo di Savona. Disposti la chiusura dell’impianto e gli accertamenti sul caso Un ragazzo di 15 anni è morto a Spotorno (Savona). Il giovane è rimasto folgorato me. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Ragazzo di 15 anni muore folgorato al luna park, l'ipotesi del corto circuito

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