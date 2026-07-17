Spotorno 15enne morto folgorato al luna park | ipotesi di cortocircuito parco giochi chiuso e sotto sequestro - VIDEO

Notizia in breve

Un ragazzo di 15 anni è deceduto dopo essere stato colpito da una scarica elettrica mentre giocava al punching ball in un luna park. È stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, dove è morto poco dopo. Le autorità hanno disposto la chiusura dell’impianto e avviato accertamenti, ipotizzando un cortocircuito come causa dell’incidente. Il parco giochi è sotto sequestro.