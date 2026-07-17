Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere stato folgorato da una scarica elettrica nel luna park di Spotorno. La morte è avvenuta mentre era all’interno dell’area, ora sottoposta a sequestro. La comunità locale e la scuola frequentata dal giovane hanno espresso dolore e ricordato il ragazzo. La polizia ha avviato indagini per chiarire le cause dell’incidente.

La vacanza finita in tragedia. La comunità di Saronno è sotto shock per la morte di Alessio Colletti, il ragazzo di appena 15 anni che ha perso la vita dopo essere stato colpito da una violenta scarica elettrica all’interno del luna park di Spotorno, in provincia di Savona. Quella che doveva essere una vacanza spensierata si è trasformata in un dramma che ha sconvolto due famiglie e un’intera città. Il giovane era partito per qualche giorno di vacanza con i genitori di un suo coetaneo, amici di famiglia da molti anni. Le due famiglie, infatti, si conoscevano fin da quando i ragazzi frequentavano insieme le scuole elementari. Il ricordo commosso della sua maestra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Alessio Colletti muore folgorato al luna park di Spotorno: il ricordo della maestra commuove, area sotto sequestro

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TRAGEDIA AL LUNA PARK MUORE FOLGORATO A SOLI 15 ANNI: LUNA PARK SOTTO SEQUESTRO INDAGINI SULLE CAUSE

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