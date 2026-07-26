Un nuovo focolaio di West Nile è stato confermato a Oderzo, dove alcune oche domestiche sono risultate infette e sono morte. Si tratta di un caso senza precedenti, secondo i medici, poiché finora non si erano verificati decessi tra gli animali. La zona era già stata interessata da casi di infezione tra zanzare e un caso umano a Salgareda. La presenza del virus nel territorio è stata confermata anche a Riese Pio X.

Il virus West Nile torna ad accendere l’attenzione nella Marca trevigiana. Dopo il caso umano registrato a Salgareda e il rilevamento di zanzare positive a Riese Pio X, arriva ora la conferma di un nuovo focolaio a Oderzo, dove alcune oche domestiche sono risultate infette. A confermare la positività è il Dipartimento di prevenzione dell’Usl 2 Marca Trevigiana, che mantiene alta la sorveglianza sul territorio attraverso il sistema di monitoraggio attivo. «Non si tratta di un vero e proprio allevamento - spiega il dottor Ernesto Pascotto, del Dipartimento di prevenzione - ma di un piccolo detentore di oche ornamentali. Alcuni animali avevano manifestato sintomi particolari, soprattutto a livello nervoso, e per questo sono stati sottoposti a campionamento». 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Focolaio di West Nile a Oderzo, ma ad essere infettate a morte sono le oche domestiche. I medici: «Mai successo prima»

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