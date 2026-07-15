Due casi di meningite causati da un insetto sono stati segnalati in Toscana, scatenando un’ulteriore allerta. Contestualmente, si registra un aumento dei casi di West Nile, malattia trasmessa da zanzare. Le autorità sanitarie monitorano entrambe le situazioni, che coinvolgono malattie trasmesse da pappataci e zanzare. Nessuna informazione su decessi o altre complicazioni.

In Toscana è scattata una doppia allerta per due casi di meningite causati da un insetto, ma non è l’unico motivo di preoccupazione delle ultime ore legato a malattie trasmesse da pappataci – come nei casi toscani – o da zanzare. L’attenzione, infatti, è massima anche per i crescenti episodi di West Nile registrati in diverse regioni. Il primo, in Emilia Romagna, ha interessato un uomo di 80 anni in provincia di Modena. Il paziente è tuttora ricoverato nel reparto di Medicina interna del Policlinico cittadino ed è in buone condizioni. Ma disinfestazioni sono scattate anche in altre regioni. Allerta per il “Virus Toscana”. Dopo la prima segnalazione, ne è seguita una seconda, che ha acceso i riflettori sulla presenza del cosiddetto “Virus Toscana” o Tosv, nell’Alta Valle del Tevere. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meningite in Toscana e West Nile in aumento, l’allarme dei medici

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