Un commento politico criticato da un ex parlamentare riguardo a un video del generale Vannacci. L'ex politico invita l'ex segretario di un partito a non sfidare il militare in una competizione estiva, sostenendo che il risultato sarebbe a favore del leader di Italia Viva. La dichiarazione si inserisce in un contesto di polemiche e confronti tra figure politiche e militari. Nessun altro dettaglio o nome viene citato, e si evita ogni valutazione personale.

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "C'è da sperare che Renzi rinunci a quella strampalata idea di affrontare il generale Vannacci in una maratona estiva. Poiché l'esito sportivo, a occhio e croce, sarebbe a tutto vantaggio del leader di Italia viva. Ma l'esito politico rischierebbe invece di tornare più utile al leader di Futuro nazionale. Il quale mostra tutto l'interesse a trasformare la contesa pubblica in una prova di forza e di mascolina muscolarità, laddove il galateo delle idee viene cancellato e l'unico metro di misura diventa quello della supremazia fisica. Così, scegliere quel terreno per batterlo rischia alla fine di arrecargli un vantaggio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fn, il punto di vista di Follini: "Video Vannacci ennesimo passo verso inciviltà politica, non merita sfida Renzi"

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