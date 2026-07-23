Vannacci sfida ancora Renzi | 3 miglia a nuoto più la maratona – Il video

Un politico invita un altro a partecipare a una competizione sportiva prevista per il 17 ottobre in Sardegna. La sfida consiste nel nuotare per tre miglia nautiche e proseguire con una maratona senza interruzioni. La proposta è stata pubblicata tramite un video, in cui il politico di Futuro Nazionale invita l’ex presidente del consiglio a partecipare. La sfida tra i due protagonisti prosegue con questa nuova richiesta.

Renzi e Vannacci continuano a sfidarsi. Stavolta è di nuovo il turno del leader di Futuro Nazionale che invita Matteo Renzi a competere il il 17 ottobre in Sardegna: la sfida è su 3 miglia nautiche più una maratona «senza soluzione di continuità». Nel video Vannacci punzecchia Renzi dicendo che «accampa scuse», riferendosi al fatto che il leader di Italia Viva aveva declinato l’invito per il 4 ottobre perché in quel giorno ci sarà la Leopolda. Adesso si attende la risposta di Renzi. Chiaramente via social. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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VANNACCI RILANCIA LA SFIDA A RENZI! 2 MIGLIA A NUOTO + MEZZA MARATONA IL 4 OTTOBRE!

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