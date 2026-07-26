Firenze sul caso Montedomini l' atto di accusa e l' appello di Renzi | Indignato da quanto fatto da Nardella e i suoi Funaro faccia pulizia

A Firenze, sul caso Montedomini, si sono svolti recentemente eventi legali e politici. L’atto di accusa è stato presentato, e nel frattempo, un ex leader politico ha pubblicamente espresso il suo scontento, criticando le azioni di alcuni amministratori locali. Ha anche chiesto a un commissario di intervenire per ripulire la situazione. In attesa del consiglio di amministrazione dell’ente, le tensioni tra le parti sono aumentate.

Sul caso Montedomini, e fra i mal di pancia della politica in attesa del cda dell’ente fissato mercoledì 29, si innestano le dichiarazioni di Matteo Renzi. L’ex premier leader di Iv si scaglia contro la gestione di Dario Nardella e difende le scelte che lui stesso, Renzi, ha fatto tra il 2009 e il 2014 da sindaco della città. «Sono sconvolto da quello che leggo. Dopo anni di opacità nella gestione delle aziende di servizi alla persona, appena mi sono insediato a Palazzo Vecchio ho cambiato la squadra di Montedomini chiedendo a Marco Seracini di guidare la trasformazione e a una giovane Sara Funaro, candidata della Lista Renzi, di dare una mano nel Cda. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Si parla di: Altri appartamenti di Montedomini sotto i riflettori. Dalla Regione la Lega si attiva per la grazia a Mario Roggero. La Firenze sui giornali di lunedì 20 luglio.

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