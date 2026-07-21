Il governatore della regione ha dichiarato che bisogna approfondire e correggere quanto accaduto a Montedomini, auspicando che eventi simili non si ripetano. L’assessore ha partecipato a una riunione del Consiglio senza però presentare un censimento sui fatti. La dichiarazione è arrivata nel contesto di un intervento più ampio sul tema, senza fornire dettagli specifici sulle misure adottate o sulle responsabilità. Nessun altro dettaglio relativo alle azioni concrete o alle tempistiche è stato comunicato.

«Su Montedomini sicuramente dobbiamo approfondire bene e correggere quello che è accaduto. Perché non ricapiti». Il governatore Eugenio Giani si pronuncia così sul caso dell’azienda pubblica del Comune di Firenze che, pur avendo come missione quella di aiutare chi ha disagio abitativo, affitta i propri immobili a privati e agenzie che fanno affitti turistici. E aggiunge: «Noi abbiamo supportato molto l’opera che con grande impegno portano avanti Sara Funaro e l’amministrazione di Firenze rispetto alle problematiche degli airbnb, la capacità di metterli sotto controllo, di evitare che i centri storici delle città espellano la residenza per finalizzare tutto da un punto di vista turistico: è un obiettivo comune. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Firenze, la stoccata di Giani sul caso Montedomini: «Non ricapiti mai più». L'assessore va in Consiglio, ma senza censimento

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