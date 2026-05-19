Siena schermidori Pucci ed Nardella assolti dall’accusa di stupro ai danni di Fernanda Herrera | Fatto non sussiste

A Siena, due schermidori sono stati assolti dall’accusa di aver commesso uno stupro ai danni di una donna. La sentenza ha stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo così un procedimento che è durato quasi tre anni. Per uno dei due atleti, milanese di 23 anni, e l’altro, di 25, questa decisione mette fine a un lungo periodo di incertezza legale. La vicenda aveva suscitato molta attenzione e discussione nella comunità locale.

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