Siena schermidori Pucci ed Nardella assolti dall’accusa di stupro ai danni di Fernanda Herrera | Fatto non sussiste
A Siena, due schermidori sono stati assolti dall’accusa di aver commesso uno stupro ai danni di una donna. La sentenza ha stabilito che “il fatto non sussiste”, chiudendo così un procedimento che è durato quasi tre anni. Per uno dei due atleti, milanese di 23 anni, e l’altro, di 25, questa decisione mette fine a un lungo periodo di incertezza legale. La vicenda aveva suscitato molta attenzione e discussione nella comunità locale.
Per Lapo Pucci, milanese di 23 anni, ed Emanuele Nardella, 25 anni, la sentenza rappresenta la fine di un incubo giudiziario durato quasi tre anni. Con l’assoluzione pronunciata dal gup senese, per i due atleti potrebbe ora riaprirsi concretamente la possibilità di tornare a gareggiare Si chi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Assolti gli schermidori accusati di violenza sessuale, la ragazza in lacrime: «Non finirà così»
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