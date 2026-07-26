Fiorentina | prende forma il nuovo tetto della curva Fiesole

I lavori allo stadio sono in corso sia all’interno che all’esterno. Da viale Nervi si può già vedere chiaramente il reticolato metallico che verrà utilizzato per sostenere il nuovo tetto della curva Fiesole. Questa struttura si sta progressivamente delineando e rappresenta uno degli interventi principali in corso nello stadio. La realizzazione del nuovo tetto fa parte delle attività di ristrutturazione in atto.

I lavori al Franchi si stanno concentrando sia fuori che dentro lo stadio. In particolare si sta iniziando a intravedere anche a occhio nudo da viale Nervi il reticolato metallico che servirà per sorreggere il nuovo tetto della curva Fiesole. Da cronoprogramma entro metà agosto dovrà finire il montaggio delle fondazioni dirette in Fiesole ed entro il centenario ci si attende che siano pronte anche le strutture principali della copertura con relativo montaggio. Intanto il Comune, nei giorni scorsi, ha affidato un incarico da 90mila euro per svolgere attività di tagli con filo diamantato e carotaggi per l'adeguamento sismico della struttura. 🔗 Leggi su Violanews.com

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