Fiorentina la festa della Curva Fiesole al Franchi e il centenario per celebrare la fede Viola VIDEO

Da firenzetoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono iniziati i festeggiamenti allo Stadio Franchi per celebrare il centenario della Fiorentina e la fede dei tifosi. La Curva Fiesole ha organizzato un evento che coinvolge i supporter, con momenti dedicati alla squadra e alla sua storia. Le celebrazioni si svolgono nel rispetto della tradizione, chiudendo il campionato e rendendo omaggio alla squadra. La manifestazione si svolge con la partecipazione dei tifosi e senza altri eventi ufficiali.

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Sono iniziati i festeggiamenti allo Stadio Franchi, le celebrazioni che ogni anno chiudono il campionato e rendono omaggio alla Fiorentina come ogni vero tifoso rende onore alla maglia viola e non concede spazio per altra fede. Quest’anno la festa organizzata dalla Curva Fiesole ha un valore. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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