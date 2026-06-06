Fiorentina la festa della Curva Fiesole al Franchi e il centenario per celebrare la fede Viola VIDEO

Notizia in breve

Sono iniziati i festeggiamenti allo Stadio Franchi per celebrare il centenario della Fiorentina e la fede dei tifosi. La Curva Fiesole ha organizzato un evento che coinvolge i supporter, con momenti dedicati alla squadra e alla sua storia. Le celebrazioni si svolgono nel rispetto della tradizione, chiudendo il campionato e rendendo omaggio alla squadra. La manifestazione si svolge con la partecipazione dei tifosi e senza altri eventi ufficiali.