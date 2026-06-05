Fiorentina pronta la festa della Curva Fiesole | attesi migliaia di tifosi

Firenze, 5 giugno 2026 - In occasione del Centenario della Fiorentina (il prossimo 29 agosto), la tradizionale Festa della Curva Fiesole si presenta in una veste speciale, estendendosi per la prima volta nell'arco di due giornate consecutive. Oggi e domani, l'area situata dietro la Curva Ferrovia dello stadio Franchi accoglierà migliaia di sostenitori viola, pronti a celebrare la propria passione e la lunga storia del club, ormai prossimo ai cento anni di attività. Un momento, doppio, di festa dopo una stagione complicatissima dal punto di vista sportivo e dunque anche del tifo. Lo scorso anno la festa fu condensata in un'unica serata e accorsero migliaia di tifosi, creando un'atmosfera unica con musica, fumogeni e cori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Fiorentina - Udinese | L'ingresso della Curva Fiesole al 20 minuto , 21/12/2025

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