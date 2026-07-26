I vescovi criticano la nuova legge sul fine vita, affermando che favorisce una cultura dell’inutilità della vita di chi soffre o è gravemente inabile. Secondo loro, non risponde ai reali problemi posti da malattia e sofferenza, e promuove una visione che svaluta la vita delle persone in condizioni di difficoltà. La posizione ecclesiastica sottolinea che la legge non affronta le esigenze di chi vive situazioni di sofferenza grave.

Una legge che "favorisce una cultura della ’inutilità’ della vita della persona sofferente e gravemente inabile", e che "non è la risposta al vero problema che la malattia e la sofferenza pongono all’essere umano". È netta la bocciatura della Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna – presieduta da Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla – rispetto alla legge regionale che regolamenta il suicidio medicalmente assistito, approvata nei giorni scorsi dall’assemblea legislativa. Il provvedimento non è un unicum in Italia: già la Sardegna e più di recente la Toscana hanno approvato delle leggi analoghe, recependo la sentenza del 2019 della Corte Costituzionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fine vita, vescovi contro: "La legge non risponde a malattia e sofferenza"

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