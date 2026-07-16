Francia i vescovi preoccupati dalla legge sul fine vita | rimangono aperte vie legali

Notizia in breve

A Parigi, l’Assemblea Nazionale ha approvato definitivamente una legge che riconosce il diritto al suicidio assistito. La proposta di legge è stata approvata dopo un lungo processo di discussione durato quattro anni. La Chiesa aveva espresso opposizione al testo durante tutto il dibattito. I vescovi hanno manifestato preoccupazione per questa normativa e hanno sottolineato la possibilità di intraprendere vie legali per opporsi alla legge.