Francia i vescovi preoccupati dalla legge sul fine vita | rimangono aperte vie legali
A Parigi, l’Assemblea Nazionale ha approvato definitivamente una legge che riconosce il diritto al suicidio assistito. La proposta di legge è stata approvata dopo un lungo processo di discussione durato quattro anni. La Chiesa aveva espresso opposizione al testo durante tutto il dibattito. I vescovi hanno manifestato preoccupazione per questa normativa e hanno sottolineato la possibilità di intraprendere vie legali per opporsi alla legge.
A Parigi l’Assemblea Nazionale ha approvato in via definitiva la norma che istituisce il diritto al suicidio assistito. La Chiesa si era opposta al testo durante i quattro anni di dibattito. Il vescovo Rougé, portavoce della Conferenza Episcopale sulle questioni del fine vita: “Dal governo assicurazioni all'Episcopato non mantenute. Grande preoccupazione tra le organizzazioni cattoliche, è auspicabile che i ricorsi legali portino ad una clausola che ne tuteli la missione” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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