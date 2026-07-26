Fine vita la scomunica dei vescovi | In Emilia chi soffre diventa inutile

I vescovi dell’Emilia Romagna hanno criticato le dichiarazioni di un sindaco, affermando che in regione chi soffre diventa inutile. La Conferenza episcopale regionale ha espresso disappunto, contestando le posizioni dell’amministratore locale. Un ex magistrato ha commentato che alcune iniziative locali potrebbero essere incostituzionali. La polemica riguarda tematiche sul fine vita e le scelte di accompagnamento dei pazienti terminali.

La Conferenza episcopale regionale si sveglia e tuona contro Michele De Pascale. L’ex pm Antonio Rinaudo: «Iniziative locali a rischio incostituzionalità». Malato di Sla ad Antonio Decaro (Puglia): «Visto che non mi curi, fammi morire dove si può». La Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna (Ceer) finalmente si è fatta sentire. Dopo l’approvazione della legge regionale sul suicidio medicalmente assistito, i vescovi presieduti da monsignor Giacomo Morandi dichiarano che questa «non è la risposta al vero problema che la malattia e la sofferenza pongono all’essere umano. Al contrario, in questi momenti la persona ha bisogno di essere... 🔗 Leggi su Laverita.info

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