L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito. La norma si basa su principi di rispetto e libertà di scelta, secondo quanto dichiarato dal presidente dell’assemblea. La legge definisce le modalità e i requisiti per l’accesso a questa procedura, senza basarsi su certezze assolute, ma su un principio di autonomia del paziente. La decisione arriva dopo un lungo dibattito parlamentare.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. In questi mesi ho ascoltato persone con convinzioni profondamente diverse, tutte animate da motivazioni sincere: chi considera la tutela della vita un valore assoluto e indisponibile; chi ritiene che, in condizioni estreme e rigorosamente definite, anche il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona debba trovare riconoscimento; chi ritiene che gli spazi di libera scelta dovrebbero essere ancora più ampi. Ho ascoltato credenti e non credenti, medici, giuristi, operatori sanitari, associazioni, familiari, pazienti, cittadini. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Fine vita in Emilia-Romagna, il presidente de Pascale: «Una legge che nasce dal rispetto, non dalle certezze»

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Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, a Repubblica delle Idee

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