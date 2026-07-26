Fine vita in Emilia-Romagna il presidente de Pascale | Una legge che nasce dal rispetto non dalle certezze

Da corrieredibologna.corriere.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito. La norma si basa su principi di rispetto e libertà di scelta, secondo quanto dichiarato dal presidente dell’assemblea. La legge definisce le modalità e i requisiti per l’accesso a questa procedura, senza basarsi su certezze assolute, ma su un principio di autonomia del paziente. La decisione arriva dopo un lungo dibattito parlamentare.

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L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. In questi mesi ho ascoltato persone con convinzioni profondamente diverse, tutte animate da motivazioni sincere: chi considera la tutela della vita un valore assoluto e indisponibile; chi ritiene che, in condizioni estreme e rigorosamente definite, anche il rispetto della dignità e dell'autodeterminazione della persona debba trovare riconoscimento; chi ritiene che gli spazi di libera scelta dovrebbero essere ancora più ampi. Ho ascoltato credenti e non credenti, medici, giuristi, operatori sanitari, associazioni, familiari, pazienti, cittadini. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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