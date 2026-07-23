Suicidio assistito una legge anche in Emilia-Romagna sul fine vita | è la terza regione che decide da sola

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha approvato una legge regionale sul suicidio assistito, diventando la terza regione a regolamentare il fine vita autonomamente. La normativa disciplina l’accesso al suicidio medicalmente assistito in conformità alle sentenze della Corte costituzionale. La legge entra in vigore dopo il voto favorevole dei consiglieri regionali. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici della normativa.

L’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha dato il via libera alla legge regionale che regola l’accesso al suicidio medicalmente assistito, dando attuazione alle sentenze della Corte costituzionale sul tema. Il testo, voluto dalla maggioranza di centrosinistra e criticato dalle opposizioni, stabilisce tempi e modalità con cui verificare i requisiti dei pazienti e portare avanti la procedura sul territorio regionale, in assenza di una legge nazionale che disciplini la materia. Con questo via libera l’Emilia-Romagna diventa la terza regione italiana, dopo Toscana e Sardegna, a darsi regole proprie su tempi e procedure per l’aiuto medico alla morte volontaria. 🔗 Leggi su Open.online

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Suicidio assistito, approvata la legge anche in Emilia-Romagna

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