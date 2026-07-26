Fine vita il ristoratore malato di Sla chiede al governatore Decaro di portarlo in Toscana | Morire per morire scelgo il suicidio assistito

Un ristoratore affetto da Sla da 18 anni ha chiesto al governatore di portarlo in Toscana per accedere al suicidio assistito. Ha dichiarato che, senza possibilità di vivere con dignità, preferirebbe morire. La richiesta è stata avanzata come alternativa alla condizione di invalidità e sofferenza causate dalla malattia. La sua richiesta si inserisce nel dibattito sulle opzioni di fine vita e sui diritti dei malati di malattie invalidanti.

Se non mi mettete nelle condizioni di vivere con dignità la malattia che da 18 anni lo tiene inchiodato a un letto, allora tanto vale morire. È questo il senso della lettera inviata dal ristoratore Pasquale Centrone ad Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia, che provocatoriamente viene nominato «esecutore testamentario per il suicidio assistito, il fine vita». Nella lettera, il 63enne di Polignano a Mare (Bari), affetto da Sla, chiede al governatore di portarlo «in Toscana, dove è possibile seguire il fine vita». Un appello che contiene una neanche tanto velata critica. A differenza della Toscana, infatti, la Puglia non ha una legge sul fine vita: «Ho fatto tantissimo fino ad oggi per rimanere in vita, dal 2008 lotto contro la Sla. 🔗 Leggi su Open.online

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Female Billionaire Pretends Poor At Party, Husband Brings Mistress, She Slaps Them All With Cash

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