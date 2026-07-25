il ristoratore tuccino chiede al governatore pugliese antonio decaro di portarlo in toscana a morire

Notizia in breve

Un ristoratore ha scritto pubblicamente di voler essere accompagnato in Toscana per il suicidio assistito, nominando il governatore pugliese come esecutore testamentario. La dichiarazione è stata resa tramite un messaggio sui social, in cui l’uomo afferma di voler morire e di aver scelto il rappresentante della Regione come responsabile delle sue volontà. Non sono stati riportati altri dettagli o dichiarazioni ufficiali.