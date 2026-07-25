Il ristoratore Tuccino chiede al governatore pugliese Antonio Decaro di portarlo in Toscana a morire
Un ristoratore ha scritto pubblicamente di voler essere accompagnato in Toscana per il suicidio assistito, nominando il governatore pugliese come esecutore testamentario. La dichiarazione è stata resa tramite un messaggio sui social, in cui l’uomo afferma di voler morire e di aver scelto il rappresentante della Regione come responsabile delle sue volontà. Non sono stati riportati altri dettagli o dichiarazioni ufficiali.
“Io, Pasquale Centrone, nomino il governatore della Regione Puglia, Antonio Decaro, mio esecutore testamentario per il suicidio assistito, il fine vita “. Inizia così l’appello pubblicato sui social dal noto ristoratore di Polignano a Mare, noto come Tuccino, da tempo affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno. Centrone, 63 anni, chiede espressamente di essere portato in Toscana, una delle tre regioni italiane dove è in vigore una legge sul fine vita. Ma il suo è anche un messaggio di denuncia: “Perché non riuscite a dare a me e a quelli come me, pazienti fragili di terzo livello, un’ assistenza domiciliare duratura e dignitosa?”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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