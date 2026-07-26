Fila incanta Biasci firma | l’Avellino cala il pokerissimo

Notizia in breve

L’Avellino ha battuto 5-0 la Sambenedettese in un’amichevole precampionato allo stadio Riviera delle Palme. La squadra biancoverde ha mostrato miglioramenti rispetto alle precedenti uscite, confermando la crescita durante il ritiro di Rivisondoli. Durante l’incontro, Biasci ha segnato una rete, contribuendo al risultato finale. La prestazione rafforza l’ottimismo in vista dell’inizio della stagione ufficiale.