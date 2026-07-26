Fila incanta Biasci firma | l’Avellino cala il pokerissimo
L’Avellino ha battuto 5-0 la Sambenedettese in un’amichevole precampionato allo stadio Riviera delle Palme. La squadra biancoverde ha mostrato miglioramenti rispetto alle precedenti uscite, confermando la crescita durante il ritiro di Rivisondoli. Durante l’incontro, Biasci ha segnato una rete, contribuendo al risultato finale. La prestazione rafforza l’ottimismo in vista dell’inizio della stagione ufficiale.
Tempo di lettura: 2 minuti L’ Avellino continua a crescere e manda segnali incoraggianti in vista dell’inizio della stagione. Nell’ultima amichevole del precampionato i biancoverdi superano con un netto 5-0 la Sambenedettese allo stadio Riviera delle Palme, confermando i progressi evidenziati durante il ritiro di Rivisondoli. Tra i protagonisti assoluti c’è ancora Daniel Fila, sempre più al centro del progetto offensivo di Alessandro Nesta, mentre Tommaso Biasci si conferma un finalizzatore implacabile. L’approccio dell’Avellino è deciso sin dai primi minuti, con una squadra capace di gestire il possesso e di alzare i ritmi quando necessario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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