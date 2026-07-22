L’Avellino cala il tris | Scafatese ko Fila si presenta con un gol

Notizia in breve

L’Avellino ha battuto 3-1 la Scafatese in un test amichevole a Rivisondoli, ottenendo la seconda vittoria in preparazione estiva. La squadra di Alessandro Nesta ha confermato i miglioramenti rispetto alle prime uscite, con un gol di Fila che ha aperto le marcature. Il match è durato circa tre minuti e ha visto i biancoverdi dominare il confronto. Nessun dettaglio sugli altri marcatori o sui minuti di gioco.