L’Avellino cala il tris | Scafatese ko Fila si presenta con un gol
L’Avellino ha battuto 3-1 la Scafatese in un test amichevole a Rivisondoli, ottenendo la seconda vittoria in preparazione estiva. La squadra di Alessandro Nesta ha confermato i miglioramenti rispetto alle prime uscite, con un gol di Fila che ha aperto le marcature. Il match è durato circa tre minuti e ha visto i biancoverdi dominare il confronto. Nessun dettaglio sugli altri marcatori o sui minuti di gioco.
Tempo di lettura: 3 minuti Secondo allenamento congiunto e seconda vittoria per l’ Avellino nel ritiro di Rivisondoli. La squadra di Alessandro Nesta supera 3-1 la Scafatese, confermando i progressi mostrati in questa prima fase della preparazione estiva. Dopo il successo contro il Castel di Sangro, i biancoverdi offrono buone trame di gioco soprattutto nella prima parte di gara, prima di accusare un fisiologico calo dovuto ai carichi di lavoro. A sbloccare il risultato è Palmiero al 16?, con una conclusione precisa che vale l’1-0. La Scafatese trova il pareggio undici minuti più tardi grazie a una sfortunata autorete di Izzo. Prima dell’intervallo, però, ci pensa Russo a riportare avanti i lupi con uno splendido destro a giro che si infila all’incrocio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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