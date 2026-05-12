Giro d’Italia Napoli cala il pokerissimo | al via la quinta tappa

A Napoli è partita la quinta tappa del Giro d’Italia, con la Città Metropolitana di Napoli che ha promosso l’evento come nelle edizioni precedenti. Quest’anno, la Regione Campania ha collaborato all’organizzazione, con un ruolo di supporto per le zone di Paestum e del Salernitano. La corsa ha attraversato le strade della città, coinvolgendo atleti e pubblico lungo il percorso.

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Come per le precedenti edizioni, a promuovere la tappa partenopea è la Città Metropolitana di Napoli, cui quest’anno si è unita la Regione Campania, in particolare a supporto di Paestum e del Salernitano. L’ultima volta fu Francesco Moser, in maglia rosa, a tagliare il traguardo da vincitore sotto lo sguardo attento degli otto re della facciata di Palazzo Reale, nell’abbraccio del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola, sul pavè di Piazza del Plebiscito, che dal suo falsopiano domina il golfo di Napoli. Era il 1979. Il prossimo giovedì, 14 maggio, 47 anni dopo, l’emozione di vedere le ruote dei corridori sfrecciare sul basolato e sfidarsi per la vittoria in una delle piazze più iconiche al mondo, tra le ali della folla, dopo lo strappetto al 4% di via Cesario Console, si rinnoverà.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Giro d’Italia, Napoli cala il pokerissimo: al via la quinta tappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Giro d?Italia, Napoli cala il pokerissimo: al via la quinta tappa consecutiva. Giovedì con la Paestum-Napoli un viaggio nella Magna GreciaL’ultima volta fu Francesco Moser, in maglia rosa, a tagliare il traguardo da vincitore sotto lo sguardo attento degli otto re della facciata di... Giro d’Italia 2026: la quinta tappa sfida i borghi della Basilicata? Punti chiave Quali comuni lucani vedranno passare la corsa per la prima volta? Come influirà il percorso sulle strade della Val d'Agri? Quanto... Argomenti più discussi: Giro d'Italia 2026 oggi · Tappa 6: Percorso, orari, altimetria 14 maggio, dove vedere | Ciclismo; Il Giro d'Italia arriva in Campania: Paestum-Napoli è la sesta tappa della corsa in rosa; Dispositivo temporaneo di circolazione per la tappa del Giro d’Italia 2026 a Napoli; Giro d’Italia 2026, tappa Paestum-Napoli il 14 maggio: orari, comuni attraversati e piano traffico. 14 maggio · Giro d'Italia, tappa Paestum > Napoli. A Casoria: 73mila abitanti, capoluogo di distretto nell'Ottocento, Basilica di San Mauro seicentesca, tre santi e un cardinale, primo Euromercato del Sud. Oggi nodo di Capodichino, AV Afragola, futura linea 1 x.com Giro d'italia yay or nay reddit Giro d’Italia 2026 a Napoli, scuole chiuse il 14 maggio in provincia. Comuni coinvolti e orariGiro d’Italia a Napoli il 14 maggio 2026: scuole chiuse o lezioni anticipate in alcuni comuni, mentre Napoli valuta. napolike.it