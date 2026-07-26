In autunno, Rai 1 tornerà a proporre fiction nel prime time, con alcuni titoli che hanno già avuto successo in passato e altre novità. La programmazione prevede il ritorno di produzioni molto seguite, affiancate da nuove serie che saranno trasmesse nella nuova stagione. La rete si prepara a proporre un’offerta che combina titoli consolidati e produzioni inedite, senza specificare i nomi delle fiction o le date di messa in onda.

Dopo la pausa estiva, Rai 1 è pronta a riaccendere il prime time con una stagione ricca di emozioni, tra il ritorno delle fiction più amate dal pubblico e tante novità assolute. Ecco tutti i titoli che accompagneranno i telespettatori nei prossimi mesi. Le fiction di successo che tornano nell’autunno di Rai 1. Dopo il successo delle passate stagioni, Rai 1 riproporrà alcune delle fiction più amate dal pubblico con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Tra i ritorni più attesi c’è senza dubbio la quarta stagione del medical drama Doc – Nelle tue mani, in onda dal 24 settembre 2026 in prima serata su Rai 1. Secondo le prime anticipazioni, dopo un periodo di aspettativa, Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero ) tornerà in corsia e dovrà fare i conti con i numerosi cambiamenti avvenuti in sua assenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fiction Rai 1 in autunno: tutti i titoli in arrivo nella nuova stagione

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